Kuveyt'ten Tokat'a getirilen 36 işçide korona virüs tespit edildi

Korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında Kuveyt’ten Tokat’a getirilen 280 Türk işçiden 36’sının korona virüs testi pozitif çıktı. Hastalar tedavilerinin yapılacağını devlet hastanesine sevk ediliyor.

Korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında Kuveyt'ten Tokat'a getirilen 280 Türk işçi 5 gün önce yurtlara yerleştirilerek karantinaya alındı. Günlük olarak yapılan sağlık kontrollerinde 1 işçide korona virüs tespit edilerek hastaneye kaldırıldı. İlerleyen süreçte yapılan tetkiklerde hasta sayısında artış görüldü. 35 hasta da daha korona virüs tespit edilmesi sonucu hastaların Tokat Devlet Hastanesine nakil edilmesi işlemleri başlatıldı. 2 ambulansla hastalar 2’şer kişi olmak üzere hastaneye sevk ediliyor.



5 gün önce Tokat’a gelmişlerdi

Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilen 280 işçi THY uçağı ile Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na inerken, sağlık kontrolünden geçirilen 9 hasta Sivas’ta tedavi altına alınmıştı. Kontrolleri yapılarak sağlık kontrolünden geçirilen işçiler kara yolu ile getirildikler KYK Mehmet Emin Tokadi ve Şehit Aydoğan Aydın Öğrenci yurtlarına yerleştirilmişti.

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