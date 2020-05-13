Tokat'ta karantinadaki 36 işçide koronavirüs tespit edildi

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<br>Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)KUVEYT'ten koronavirüs önlemleri kapsamında Tokat'a getirilen 280 Türk işçiden 36'sının koronavirüs testi pozitif çıktı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Kuveyt'ten Tokat'a getirilen 280 Türk işçi, 14 günlük süreyle karantinaya alındı. Yurtta sağlık kontrolünden geçirilen işçilere koronavirüs testi yapıldı. Birkaç gün önce işçilerden birinin koronavirüs testi pozitif çıktı. İşçi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer işçilere yapılan testlerde pozitif vaka sayısında artış görüldü. Test sonuçları pozitif çıkan 36 hasta, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 36 işçinin tedavisine başlandığı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL<br>2020-05-13 14:24:16<br>

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