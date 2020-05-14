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Niksar ekonomisi lavanta ile güçlenecek

İHA

Niksar ekonomisi lavanta ile güçlenecek

Tokat’ın Niksar ilçesinde tarımda ürün çeşitliliğini artırmak ve ilçe ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında ilk kez lavanta fidesi dikimi yapıldı.
Niksar’a bağlı Serenli ve Gürçeşme, Kasabaları ile Beyçayırı, Korulu ve Köklüce köylerinde 20 dekar alanda beş çiftçiye 25.920 adet Lavanta fidesi dağıtımı yapılarak dikimi gerçekleştirildi.
Lavantanın Üç yıl içinde yatırım maliyetini çıkaracağı ve üçüncü yılsonunda yapılan harcamaların %100 geri kazanılacağı kaydedildi.
Niksar’a bağlı Gürçeşme Beldesinde çiftçilerle birlikte lavanta çiçeği dikimi yapan ilçe Kaymakamı İlhami Doğan, lavanta üretiminin Niksar ekonomisine çok büyük bir katkı sağlayacağını düşündüklerini belirterek; “Afyon ilinden Niksar’a geldiğim zaman burada alternatif bir ürün yetiştiriciliği yapalım istedik. Afyon’da bu lavanta çiçeği yetiştiriciliği vardı, bizde bu değerlendirmeleri yaptık. Sayın valimizle görüştük, İl Müdürlüğümüzle beraber, DOKAP’tan sağladığımız kredilerle teşviklerle ilk başta 20 dekar alanda lavanta çiçeği dikimine başladık. Daha ilerleyen aşamalarda sadece lavanta değil, diğer aromatik bitkiler, aromatik ürünler konusunda da bir çalışma planlayıp hatta ölçek anlamında oldukça büyük bir ölçeğimiz var. İnşallah onu Niksar’a kavuşturabilirsek en mutlu olabileceğimiz konu olarak değerlendiriyorum. Lavantanın tabi üretiminin bizim ekonomimize çok büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bizim ovamızda yekün bir kavak ağacı alanı var, onların da bertaraf edilerekten tıbbi aromatik bitkiler ve daha gelir getirici ürünlere çevirmemize ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Lavanta fidesi 3 yıl içinde yatırım maliyetini çıkarmaktadır. Birinci yılda %30, ikinci yılda %70 üçüncü yılda ise %100 verim alınmaktadır. Üçüncü yılsonunda yapılan harcamalar %100 geri kazanılmaktadır” şeklinde konuştu.
Nuray Özcan adlı bayan çiftçi ise; “Niksar’ın ilki olmak gurur verici, aynı zamanda köyümüz kasabamız için de bizim içinde çok iyi. İnşallah bizim içinde Niksar içinde iyi olacak” dedi.
Lavanta fidesi dikim çalışmalarına Kaymakam Doğan’ın yanı sıra, Gürçeşme Belde Belediye Başkanı Mehmet Çorak, İlçe Gıda Tarım Orman Müdürü Namık Özdüzgün ve çiftçiler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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