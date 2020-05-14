Köpeği, bindikleri motosikletle çekerek götürdüler

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<br>Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE(Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Zile ilçesinde, 2 gencin parkta gezdirdikleri köpeği motosikletin peşinden zorla çekerek götürme anları kameralara yansıdı.<br>Olay, dün akşam saatlerinde Zile ilçe merkezindeki 15 Temmuz Parkı'nda yaşandı. Bindikleri motosiklet ile parka gelen iki genç, yanlarında getirdikleri köpeği bir süre burada gezdirdi. Daha sonra tekrar motosiklete binerek hızlı şekilde hareket eden gençler, zincirle bağladıkları köpeği de peşlerinden çekerek götürdü. O anlar kameralara yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Zile Yaşar Erkan İÇEN<br>2020-05-14 15:21:13<br>

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