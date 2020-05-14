Tokat'ta, dükkanda kumar oynayan 9 kişiye 39 bin lira ceza

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<br>Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde dükkanda kumar oynayan 9 kişiye toplamda 39 bin 375 lira para cezası kesildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reşadiye ilçesindeki Ata Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir dükkanda kumar oynatıldığını tespit etti. Bunun üzerine dün gece saatlerinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 9 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Sağlık kontrollerinin ardından jandarmaya götürülen şahıslara sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplamda 39 bin 375 lira para cezası uygulandı.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ<br>2020-05-14 17:32:10<br>

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