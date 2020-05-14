Tokat’ta bir köy karantinaya alındı

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Derbentçi köyü korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.



Turhal Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Derbentçi köyünde korona virüs vakasının tespit edilmesi üzerine salgının kontrol altına alınması için Umumi Hıfzıssıhha kanunun 27. ve 72. maddeleri kapsamında karantina uygulamasına karar verildi. Köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, korona virüs tespit edilen kişiler Turhal Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.