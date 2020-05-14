Tokat'ta 1 köy karantinaya alındı

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

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<br>Yaşar Erkan İÇEN/TURHAL (Tokat), (DHA) TOKAT'ın Turhal ilçesine bağlı Derbentçi köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. <br>Turhal Kaymakamlığında oluşturulan Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, tarafından koronavirüslü hasta sayısındaki artış nedeniyle ilçeye bağlı Derbentçi köyü için karantina kararı alındı. Turhal Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Koronovirüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha kanununun 27'nci ve 28'nci maddeleri kapsamında ilçemize bağlı Derbentçi köyünde 14 Mayıs saat 22.00'den başlamak üzere 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi. <br> DHA-Genel Türkiye-Tokat Yaşar Erkan İÇEN<br>2020-05-14 21:22:37<br>

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