Hamamcılar da normalleşme sürecine dahil olmak istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hamamcılar da normalleşme sürecine dahil olmak istiyor

İHA

Türkiye'de korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 2 aydır çalışmayan hamamcılar, normalleşme sürecine dahil olarak yeniden faaliyete geçmek istiyor.

Hamamcılar da normalleşme sürecine dahil olmak istiyor

Türkiye’de korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 2 aydır çalışmayan hamamcılar, normalleşme sürecine dahil olarak yeniden faaliyete geçmek istiyor.
Korona virüs önlemleri kapsamında kapanan berberler, AVM’lerin normalleşme sürecinde hijyen kurallarına uygun olarak açılırken, hamamcılar da bu sürece dahil olacakları günü bekliyor. Bu kapsamda MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut’tan, binlerce insanın evine ekmek götürdüğü sektörün kurallara uygun bir şekilde randevu sistemi ile yeniden faaliyete geçiş sürecinin hızlandırılması önerisi geldi. Milletvekili Bulut’un açıklamaları hamamcıların umutlandırırken, Tokat’ta 180 yıldır hamamcılık yapan ailenin 5. kuşak temsilcisi Mustafa Durmuş yeniden iş yerini açacakları günü beklediklerini söyledi.

Metre ile kurnalar arasındaki sosyal mesafeyi ölçtü
Korona virüsten sonra artık eski alışkanlıkların yerini yeni kurallara bırakacağına dikkat çeken Durmuş, hamamcılar olarak geçiş sürecine hazır olduklarını söyledi. Hamamda soyunma odalarının yanı sıra kurnaların sosyal mesafeye uygun alanlar olduğuna dikkat çeken Durmuş, vatandaşların hijyen açısından kendi havlusu, peştamalı veya şortunu getirerek hamamda yıkanabileceği önerisinde bulundu. Hamamda eline metre alarak kurnalar arasındaki oturma mesafesini ölçen Durmuş, en yakın kurna mesafesinin 1 metre 80 santimetre olduğunu belirterek, “Artık eski dünya yok, yeni dünya var. Bundan sonra herkes sosyal mesafeye riayet edecek. Göbek taşında yatarken birbirine uzak olacak. Kurna başında yıkanırken de her kurnada iki kişi değil bir kişi olacak. Her kurnaya bir kişi oturursa bu mesafe 2 metre olmuş oluyor. Bu mesafe korunduğu sürece bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. 60 gündür kapalıyız, hem çalışanlar hem de işveren olarak sıkıntı içerisindeyiz. Yani dört gözle bir an önce iş yerlerimizin açılmasını bekliyoruz” dedi.

Soyunma odalarını tek kişi kullanacak
Durmuş, hamamlarda soyunma odalarında artık tek kişinin kullanabileceğine dikkat çekerek, “Eskiden yakınları ile arkadaş çevresiyle gelenler soyunma odasını birlikte kullanabiliyordu. Artık tek kişilik olarak odaları kullanabilecekler. Bu anlamda da bir sıkıntı yok. Havlu konusunda belirsizlik var. Eğer müşterimiz havlusunu kendisi getirmez ise bu büyük bir külfet getirecek. Havlu yıkanması değil de, tek kullanımlık olması istenirse bunun altından kalmak mümkün değil. Bundan sonra müşterimiz havlusunu, peştamalı veya şortunu kendisi getirirse külfet olmaz. Bizlerde rahatlamış oluruz” diye konuştu.

Berber ve AVM’ler gibi faaliyete başlamak istiyorlar
Kurallara uymak kaydı ile açılacakları günü beklediklerini ifade eden Durmuş, “Berberlerde nasıl kurallara uyuluyor, hareket ediliyorsa bizde işyerlerimizin kurallar dahilinde açılmasını istiyoruz. Randevu sistemi veya müsait olan yerlerimizde müşterilerimizi bekleterek bu süreci işler hale getirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karantinadaki vatandaşlara moral olsun diye 'Tokat sarması' oynadılar
YEREL HABERLER Karantinadaki vatandaşlara moral olsun diye 'Tokat ...
Tokat'ta 1 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Tokat'ta 1 köy karantinaya alındı
Tokat’ta bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Tokat’ta bir köy karantinaya alındı
Tokat’ta terör örgütüne ait sığınak ele geçirildi
YEREL HABERLER Tokat’ta terör örgütüne ait sığınak ele geçirildi
Tokat'ta, TKP-ML TİKKO'nun kullandığı sığınak ve depo bulundu
YEREL HABERLER Tokat'ta, TKP-ML TİKKO'nun kullandığı sığınak ve depo ...
Tokat'ta, TKP-ML TİKKO'nun kullandığı sığınak ve depo bulundu
YEREL HABERLER Tokat'ta, TKP-ML TİKKO'nun kullandığı sığınak ve depo ...
Tokat'ta, dükkanda kumar oynayan 9 kişiye 39 bin lira ceza
YEREL HABERLER Tokat'ta, dükkanda kumar oynayan 9 kişiye 39 bin lira ...
Yardım bahanesiyle 83 yaşındaki kadının 2 bin lirasını çaldılar
YEREL HABERLER Yardım bahanesiyle 83 yaşındaki kadının 2 bin ...
Köpeği, bindikleri motosikletle çekerek götürdüler
YEREL HABERLER Köpeği, bindikleri motosikletle çekerek götürdüler
Tokat'ta Kızılay, günlük 600 pide dağıtıyor
YEREL HABERLER Tokat'ta Kızılay, günlük 600 pide dağıtıyor
Niksar ekonomisi lavanta ile güçlenecek
YEREL HABERLER Niksar ekonomisi lavanta ile güçlenecek
Hayal perdesinin kahramanları da maske taktı Hayal perdesinin gölge kahramanları Hacivat’la Karagöz'e maske takan Tiyatro Sanatçısı Kemal Atangür, "rehavete kapılmayın" mesajı verdi
YEREL HABERLER Hayal perdesinin kahramanları da maske taktı Hayal ...
Drift atarken kameraya yakalanan sürücülere ağır ceza
YEREL HABERLER Drift atarken kameraya yakalanan sürücülere ağır ceza
Sulama havuzuna düşen ineği kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Sulama havuzuna düşen ineği kurtarma operasyonu
Tokat'ta karantinadaki 36 işçide koronavirüs tespit edildi
YEREL HABERLER Tokat'ta karantinadaki 36 işçide koronavirüs tespit ...
Polis baskınında kaçarken 2. kattan atladı, ayağını kırdı
YEREL HABERLER Polis baskınında kaçarken 2. kattan atladı, ayağını ...
Evde kumar oynayan 24 kişiye 105 bin lira ceza
YEREL HABERLER Evde kumar oynayan 24 kişiye 105 bin lira ceza
Kuveyt'ten Tokat'a getirilen 36 işçide korona virüs tespit edildi
YEREL HABERLER Kuveyt'ten Tokat'a getirilen 36 işçide korona virüs ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X