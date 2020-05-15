3 ilde 17 yılda 164 tarihi eser restore edildi

Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, 3 ilde 17 yılda 164 tarihi eserin onarımı ve restorasyonun yapıldığını söyledi.

Vakıf Haftası, bu sene “Vakıf Medeniyetinde Şevkat ve Merhamet” teması çerçevesinde, Covid 19 Pandemisi nedeniyle kitle iletişim araçları aracılığı ile kutlanıyor. Bu kapsamda Tokat Mevlevihane bahçesinde sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek düzenlenen basın toplantısında Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç açıklamalarda bulundu. Müdür Kılınç, Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan Tokat, Amasya ve Çorum illerinde 9 ay süreyle 564 öğrenciye burs, 12 ay kesintisiz 126 vatandaşa muhtaç aylığı ve 559 aileye kuru gıda yardımı yapıldığını söyledi. Bahse konu hayır işleri için yıllık 3 milyon 194 bin TL harcama yapıldığın belirten Müdür Kılınç, ayrıca restorasyon çalışmalarını değerlendirdi. Vakıfların bir iyilik ve merhamet harekatı olmasının yanı sıra, bir medeniyet tasavvur, inşa ve ihya harekatı olduğunu belirten Kılınç, “20032020 yılları arasında, 106 adet eserin restorasyonuna yönelik projeleri hazırlanmıştır. 164 adet eserin onarım ve restorasyonu yapılmıştır. Ayrıca Yeni inşaat olarak 3 iş hanı 2 kültür merkezi 1 otel ve 56 adet konut yapılmış olup toplamda 118 milyonluk bir yatırım yapılmıştır. Bu seneki vakıf haftasında halkımızla malum pandemiden dolayı sıcak kucaklaşmayı yapamadık ancak gönlümüz hep onlarla beraber seneye inşallah sıcak kucaklaşmayı yapacağı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.