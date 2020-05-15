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<br>Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta seyir halindeyken alev alan TIR, yangında kullanılmaz hale geldi. <br>Dün, Tokat'tan Sivas yönüne giden M.Y. yönetimindeki 34 BH 098 plakalı TIR, Çamlıbel mevkisine geldiğinde motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden M.Y., alevlere yangın söndürme tüpü ile müdahale etti, fakat başarılı olamadı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.<br>TIR'ın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL<br>2020-05-15 15:36:29<br>

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