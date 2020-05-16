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Tokat'ta sıcak hava asfaltı eritti

DHA

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT´ta kentteki yüksek hava sıcaklığı nedeniyle karayolunda zaman zaman asfaltın eridiği görüldü. Hava sıcaklığının gün içerisinde 31 dereceye ulaştığı Tokat'ta, asfalt eridi. Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevkiinde yolun büyük bölümünde eriyen asfalt, sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri tarafından belirli aralıklarla erime olan bölgelere mıcır tozu atıldı. Sürücüler ise şimdiden bu durumun yaşanması durumunda yaz aylarında daha büyük sıkıntı yaşanabileceğini belirterek önlem alınmasını istedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ 2020-05-16...

Tokat'ta sıcak hava asfaltı eritti

<br>Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT´ta kentteki yüksek hava sıcaklığı nedeniyle karayolunda zaman zaman asfaltın eridiği görüldü.<br>Hava sıcaklığının gün içerisinde 31 dereceye ulaştığı Tokat'ta, asfalt eridi. Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevkiinde yolun büyük bölümünde eriyen asfalt, sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri tarafından belirli aralıklarla erime olan bölgelere mıcır tozu atıldı. Sürücüler ise şimdiden bu durumun yaşanması durumunda yaz aylarında daha büyük sıkıntı yaşanabileceğini belirterek önlem alınmasını istedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ<br>2020-05-16 13:49:28<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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