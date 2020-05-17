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Din görevlileri cübbelerini çıkarıp kostüm giydi

İHA

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde müftülük koordinesinde bir araya gelen din adamları, Ramazan ayında evde kalan vatandaşlar için HacivatKaragöz kostümü giyerek bir dizi etkinlik düzenledi.

Din görevlileri cübbelerini çıkarıp kostüm giydi

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde müftülük koordinesinde bir araya gelen din adamları, Ramazan ayında evde kalan vatandaşlar için HacivatKaragöz kostümü giyerek bir dizi etkinlik düzenledi.
Reşadiye Müftülüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan başta çocuklar olmak üzere ilçe sakinleri için etkinlikler düzenliyor. Gönüllü din adamlarınca mahalle mahalle gezilerek bir taraftan Ramazan ayının maneviyatına uygun olarak Kur'anı Kerim tilaveti ve ilahiler okunurken, geleneksel gölge oyunu kahramanları Hacivat ile Karagöz kostümleri giyen din görevlilerince de çocuklar eğlendirildi.
Reşadiye Müftüsü Necmettin Saydan, “Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle evlerinden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan siz vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizler de bu minvalde sizleri ziyaret etmek istedik. Bugün burada değerli hocalarımız tarafından sizler için Kur'anı Kerim okuyacaklar. Çocuklarımız için de Karagöz ve Hacivat gösterileri olacak. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evde kalmaya devam edin lütfen” şeklinde konuştu.
Vatandaşlar, gerçekleştirilen programı evlerinin pencere ve balkonlarından takip etti. Program sonunda ise çocuklara Diyanet Çocuk dergisi ve çikolata hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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