Başkan Eroğlu: “Vakaların sıfırlandığı, pandeminin olmadığı bir sürece doğru gidiyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Eroğlu: “Vakaların sıfırlandığı, pandeminin olmadığı bir sürece doğru gidiyoruz”

İHA

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat'ın korona virüs salgınında çok büyük sıkıntılar yaşamadığını ifade ederek, "Vakaların sıfırlandığı, pandeminin olmadığı bir sürece doğru gidiyoruz. Bu süreçte kurumlara düşen görevler nelerse bizler bunları gerçekleştirdik" dedi.

Başkan Eroğlu: “Vakaların sıfırlandığı, pandeminin olmadığı bir sürece doğru gidiyoruz”

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat’ın korona virüs salgınında çok büyük sıkıntılar yaşamadığını ifade ederek, “Vakaların sıfırlandığı, pandeminin olmadığı bir sürece doğru gidiyoruz. Bu süreçte kurumlara düşen görevler nelerse bizler bunları gerçekleştirdik” dedi.
Tokat Mahalle Muhtarları Derneği üyeleri Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’na Korona Virüs (Covid19) salgını sürecinde yapmış olduğu maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Tokat Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Gökrem, ziyarette yapmış olduğu açıklamada, “Covid19 ile mücadele kapsamındaki süreçte belediyemizin yardımları oluk oluk aktı, biz de bunları ilgili komşularımıza dağıttık. Vatandaşlarımıza can suyu oldu. Bundan 22 yıl önce muhtarlık görevine seçildiğimizde çok zor dönemler geçirmiştik. Hamdolsun bugün devletimiz tüm kurumlarıyla milletimizin yanında” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, il merkezindeki korona virüs önlemlerini değerlendirerek, “Özellikle iki ayı aşkın zamandır farklı gündemle birlikteyiz ve bizler de farklı çalışmalara birlikte imza atıyoruz. Mart ayında başlayıp bugüne kadar devam eden Korona virüsle alakalı şehrimizde her birimiz hem bireysel olarak hem toplumsal olarak mücadelemizi verdik. Bu süreçten ülkemiz alnının akıyla çıktı. Herkes kurallara riayet etti ve bu süreci çok daha düşük seviyelerde atlattık. Şehrimiz anlamında Tokat çok büyük sıkıntılar yaşamadı ama çok az sayıda bir vefatımız oldu. Vakaların sıfırlandığı, pandeminin olmadığı bir sürece doğru gidiyoruz. Bu süreçte kurumlara düşen görevler nelerse bizler bunları gerçekleştirdik” dedi.

“Tek üzüntümüz, halkımızla buluşamamak”
Başkan Eroğlu, bu süreçteki tek üzüntülerinin mahalle toplantıları yapamamak, halkla buluşamamak olduğunu belirterek, “Bizler millet olarak hep bir ve beraber olduk. İnsanlarımız sofrasındaki ekmeğini komşusuyla paylaştı ve bu süreç yardımlaşarak bugünlere geldi. Belediye olarak bizler de elimizden geldiğince vatandaşımızın yanında olduk. Tek üzüntümüz, halkımızla buluşamamak, hemhal olamamak, mahalle toplantılarımızı gerçekleştirememek oldu. İnşallah bu süreç bittiğinde yeniden çalışmalarımıza ve mahalle buluşmalarımıza devam edeceğiz, biraz daha sabır gerekiyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal medyada ilgi gören çiftin hayali, herkesin bir gün köylere dönmesi
YEREL HABERLER Sosyal medyada ilgi gören çiftin hayali, herkesin bir ...
Bayram öncesi mezarlık temizliği
YEREL HABERLER Bayram öncesi mezarlık temizliği
Emekli öğretmen çiftin toprak aşkı Tokat’ta emekli olduktan sonra köye dönen öğretmen çift, günlerini çilek tarlasında toprakla haşır neşir olarak üretim yaparak geçirmenin mutluluğunu yaşıyor
YEREL HABERLER Emekli öğretmen çiftin toprak aşkı Tokat’ta emekli ...
770 yıllık köprüde havai fişek gösterisi
YEREL HABERLER 770 yıllık köprüde havai fişek gösterisi
Tokat'ta havai fişek gösterisi ve araç konvoyu
YEREL HABERLER Tokat'ta havai fişek gösterisi ve araç konvoyu
Tokat'ta balkonlarda İstiklal Marşı okundu
YEREL HABERLER Tokat'ta balkonlarda İstiklal Marşı okundu
Tokat’ta sahte parayla dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tokat’ta sahte parayla dolandırıcılık yapan 3 kişi ...
Yabancı öğrencilerden 19 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Yabancı öğrencilerden 19 Mayıs kutlaması
19 Mayıs için havalandı, ağaç dallarına takıldı
YEREL HABERLER 19 Mayıs için havalandı, ağaç dallarına takıldı
Tokat'ta, paraşütçüler havada Türk bayrağı açtı
YEREL HABERLER Tokat'ta, paraşütçüler havada Türk bayrağı açtı
Tokat'ta, paraşütçüler havada Türk bayrağı açtı
YEREL HABERLER Tokat'ta, paraşütçüler havada Türk bayrağı açtı
Coğrafi işaretli lezzetin ünü sınırları aştı Tokat’ın Erbaa ilçesinde coğrafi işareti alınan narince bağ yaprağı Avrupa ülkelerinden talep görüyor.
YEREL HABERLER Coğrafi işaretli lezzetin ünü sınırları aştı Tokat’ın ...
Otomobil alev topuna döndü
YEREL HABERLER Otomobil alev topuna döndü
Klimayı çalıştırdı, otomobil alev topuna döndü
YEREL HABERLER Klimayı çalıştırdı, otomobil alev topuna döndü
Tokat’ta sahte para ile esnafı dolandıran üç kişi yakalandı
YEREL HABERLER Tokat’ta sahte para ile esnafı dolandıran üç kişi ...
Tokat'ta sahte paralarla alışveriş yapan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Tokat'ta sahte paralarla alışveriş yapan 3 kişi ...
Aşevinden bin 50 kişiye sıcak yemek
YEREL HABERLER Aşevinden bin 50 kişiye sıcak yemek
Ramazanda Tokat kebabına ilgi arttı
YEREL HABERLER Ramazanda Tokat kebabına ilgi arttı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X