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Erbaa'da, 2 mahallenin karantina süresi uzatıldı

DHA

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Erbaa ilçesine bağlı Ziya Gökalp ve Kuruçay mahallelerindeki karantina süresi bir hafta uzatıldı. Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca yaklaşık 9 bin kişinin yaşadığı Ziya Gökalp ve Kuruçay mahallelerinde 7 Mayıs´tan itibaren uygulanmaya başlanan karantinanın uzatılması kararlaştırıldı. Erbaa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Umumi Hıfzıssıhha Kurulu´nun 27 ve 72´nci maddeleri kapsamında, Kuruçay ve Ziya Gökalp Mahallelerinde karantina 27.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR 2020-05-20 19:26:15

Erbaa'da, 2 mahallenin karantina süresi uzatıldı

<br>İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Erbaa ilçesine bağlı Ziya Gökalp ve Kuruçay mahallelerindeki karantina süresi bir hafta uzatıldı.<br>Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca yaklaşık 9 bin kişinin yaşadığı Ziya Gökalp ve Kuruçay mahallelerinde 7 Mayıs´tan itibaren uygulanmaya başlanan karantinanın uzatılması kararlaştırıldı. Erbaa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Umumi Hıfzıssıhha Kurulu´nun 27 ve 72´nci maddeleri kapsamında, Kuruçay ve Ziya Gökalp Mahallelerinde karantina 27.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR<br>2020-05-20 19:26:15<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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