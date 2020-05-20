Erbaa'da, 2 mahallenin karantina süresi uzatıldı

<br>İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Erbaa ilçesine bağlı Ziya Gökalp ve Kuruçay mahallelerindeki karantina süresi bir hafta uzatıldı.<br>Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca yaklaşık 9 bin kişinin yaşadığı Ziya Gökalp ve Kuruçay mahallelerinde 7 Mayıs´tan itibaren uygulanmaya başlanan karantinanın uzatılması kararlaştırıldı. Erbaa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Umumi Hıfzıssıhha Kurulu´nun 27 ve 72´nci maddeleri kapsamında, Kuruçay ve Ziya Gökalp Mahallelerinde karantina 27.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR<br>2020-05-20 19:26:15<br>

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