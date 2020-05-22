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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaza kurşunuyla ölen uzman çavuş, Tokat'ta toprağa verildi

DHA

Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)AFYONKARAHİSAR'da tabancasının kazara ateş alması sonucu yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Albayrak (25) memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.  Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mustafa Albayrak, mesai sonrası soyunma kabininde kıyafetini değiştirirken beylik tabancası kazara ateş aldı. Silahtan çıkan merminin isabet ettiği Albayrak ağır yaralandı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde götürülen Albayrak doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.  Aynur Albayrak (44) ve Hikmet  Albayrak (47)...

Kaza kurşunuyla ölen uzman çavuş, Tokat'ta toprağa verildi

<br>Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)AFYONKARAHİSAR'da tabancasının kazara ateş alması sonucu yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Albayrak (25) memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı. <br>Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mustafa Albayrak, mesai sonrası soyunma kabininde kıyafetini değiştirirken beylik tabancası kazara ateş aldı. Silahtan çıkan merminin isabet ettiği Albayrak ağır yaralandı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde götürülen Albayrak doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. <br>Aynur Albayrak (44) ve Hikmet  Albayrak (47) çiftinin 4 çocuğunun en büyüğü olan Uzman Çavuş Mustafa Albayrak'ın cenazesi, otopsi işleminin ardından memleketi Tokat'a getirildi.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Albayrak için Büyükbeybağı Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi jandarma ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı. Cenaze namazına Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekli Yücel Bulut, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile Albayrak ailesi katıldı. Cenaze namazının ardından Albayrak toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL<br>2020-05-22 14:47:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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