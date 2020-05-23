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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hint kenevirlerini sularken yakalandı

DHA

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)TOKAT'ta, ormanlık alana ektiği Hint kenevirlerini sulayan K.M., jandarma tarafından suçüstü yakalandı.  Kent merkezine bağlı Emirseyit beldesisi Kurtderesi mevkisinde arama tarama çalışması yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda filizlenen 650 kök Hint keneviri tespit etti. Bölgede önlem alan ekipler, bitkilerini sulamak için gelen K.M.'yi suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı. K.M. hakkında yasal işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ 2020-05-23 12:42:49

Hint kenevirlerini sularken yakalandı

<br>Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)TOKAT'ta, ormanlık alana ektiği Hint kenevirlerini sulayan K.M., jandarma tarafından suçüstü yakalandı. <br>Kent merkezine bağlı Emirseyit beldesisi Kurtderesi mevkisinde arama tarama çalışması yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda filizlenen 650 kök Hint keneviri tespit etti. Bölgede önlem alan ekipler, bitkilerini sulamak için gelen K.M.'yi suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı.<br>K.M. hakkında yasal işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ<br>2020-05-23 12:42:49<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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