Köpekleriyle çıktı, sokak hayvanlarına mama bıraktı

<br>Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta yaşayan Veysel Eroğlu(47), sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, 2 köpeğini gezdirmeye çıkarıp, sokak hayvanları için kaldırıma mama bıraktı.<br>Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Veysel Eroğlu, pekinez cinsi 'Karpuz' ve 'Badem' isimli köpeklerini dolaştırmaya çıktı. Bu sırada da sokak hayvanları için kaldırımlara mama bıraktı.<br>Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için sokak hayvanlarının aç kaldığını belirten Veysel Eroğlu, "Şu anda sokağa çıkma kısıtlaması var. Hem kendi köpeklerimi gezdiriyorum hem de sokak hayvanlarını besliyorum. Köpeklerimi evlendirdim. Virüsten dolayı da düğün yapamadık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL<br>2020-05-23 14:59:02<br>

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