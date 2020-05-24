Kızılay'dan çocuklara bayram şekeri sürprizi

<br>Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta Kızılay Şubesi, Ramazan Bayramı'nda kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan çocuklara şeker dağıttı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren çocuklar için Türk Kızılay Tokat Şubesi bayram şekeri, koruyucu maske ve kitap dağıtımı yaptı. Kente evleri tek tek gezerek çocukları ziyaret eden ekipler bayramda çocukları sevindirdi. Çocuklar ise ilgilerinden dolayı Kızılay ekiplerine teşekkür etti.<br>Türk Kızılay Tokat Şube Başkanı Faruk Delen, "Kızılay´ımız bir ay süresince yoğun bir şekilde çalıştı. Birçok faaliyette bulunduk. Bir ay süresince her ay bin pide dağıtımı gerçekleştirdik. Ayrıca gıda kolilerimiz ile ihtiyaç sahibi ailelere yardım ettik. Ramazan Bayramı, şeker bayramı olarak geçer. Ama bu bayramda çocuklarımız dışarıya çıkamadıkları için biz onlara şeker, kitap ve maske ikramında bulunacağız. Tüm çocuklarımıza sağlıklı ömürler diliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL<br>2020-05-24 15:53:28<br>

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