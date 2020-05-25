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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

İHA

Tokat Belediyesi ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boşalan cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

Tokat Belediyesi ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boşalan cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı temizlik çalışmaları Ramazan Bayramında da devam etti. Tokat’ta, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaya ve araç trafiğinin sıfıra inmesi nedeniyle belediye temizlik ekipleri harekete geçti. Kimselerin olmadığı caddelerde ekipler rahatça temizlik çalışması yaptı. Yollar, kaldırımlar köpüklenerek tazyikli suyla yıkandı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, hem belediye hemde görevi başında olan polisleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Başkan Eroğlu, şehri Tokat’tan herkese selamlarını ilettiklerini ifade ederek, “Değerli hemşerilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Rabbim böyle nice nice bayramlara hepimizi kavuştursun. Tabii gerek Ramazan gerekse Bayram biraz mahsun geçti. Şu anda gördüğünüz üzere caddeler boş. Siz niye evde değilsiniz? diye soracak olursanız. Belediyemizin cenaze, zabıta ve itfaiye hizmetleri açık. Bu anlamda bizde değerli kardeşlerimizi bir ziyaret ederek bayramda yapmış oldukları özveriden görevlerden dolayı da onları da tebrik ettik” dedi.
Başkan Eroğlu, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını bir fırsat olarak değerlendirmek istediklerini belirterek, “Şu anda yollar caddeler boş olduğu için bizde dezenfektanlı temizliğimizi de çok yoğun bir şekilde yapıyoruz. Şu anda ana caddemizden başlamak üzere her yeri köpüklü sularımızla yıkıyoruz ki bayram sonrasında halkımıza tertemiz bir şekilde caddelerimiz kavuşsun. Yine toplu kullan duraklarımızı, parklarımızı da park bahçelerimizi de Temizlik İşleri Müdürlüğümüzdeki elemanlarımız hepsini temizleyecek. Bu fırsatı da bizde böyle bir güzellik taçlandırıyoruz. İnşallah onun haricinde de diğer bütün görevli arkadaşlarımızda görevlerine devam ediyorlar. Rabbim razı olsun onlardan da diyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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