Kar altında kalan çobandan evde kal mesajı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı altında kalan çoban, bir taraftan kar yağışını görüntülerken diğer taraftan evde kal mesajı verdi.

Tokat’ın Reşadiye ilçesine 26 km uzaklıktaki 1350 rakımlı Bozçalı Kasabasında Mayıs ayında kar yağışı etkili oldu. TokatOrdu sınırında bulunan kasabada yaylasında büyükbaş hayvanlarıyla ilgilenen Ali Osman Karadağlı ismindeki çoban cep telefonuyla kaydettiği yağış görüntüleri esnasında vatandaşlara evde kalın mesajı verdi. Karadağlı çektiği görüntülerde, “Selamun aleyküm arkadaşlar Bozcalı Yaylasından herkese merhaba. Bayramın ikinci günü yaylada kar. Acayip kar yağıyor ve çok soğuk. Valla siz siz olun; yiyin, için evden dışarı çıkmayın. Evde hayat var abi. Vallaha ya. Ne edeceğim bilmiyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.