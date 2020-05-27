Ayağı kırılan kadını, polis sırtında taşıdı

<br>Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, ayağı kırılan Saadet Çubukludere'yi (65) hastaneye gitmek için yardım istediği polis memurları sırtlarında taşıdı. <br>Kentte, Fevzi Çakmak Paşa Caddesi üzerindeki binanın 4'üncü katında yaşayan Saadet Çubukludere, evde ayağından rahatsızlandı. Ahmet Turan Çubukludere, eşini hastaneye götürmek için Tokat Valiliği Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi´ni arayarak yardım istedi. Yardıma giden polis memurları Yücel Doğan ve Samet Uçar, yürümekte zorluk çeken kadını, acil bir durum olmadığı düşüncesiyle ambulans çağırmayarak, sırtlarına alarak polis otosuna taşıdı. Çubukludere, ekip aracıyla Tokat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan muayenede Çubukludere'nin ayağının kırıldığı belirlendi. Ayağı alçıya alınan kadını polis ekipleri tekrar evine götürdü. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ<br>2020-05-27 16:12:05<br>
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