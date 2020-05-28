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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

63 gündür tek başına bağ evinde kalıyor

DHA

Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) KORONAVİRÜS nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasının ardından, Tokat'ta yaşayan Mustafa Zülfüoğlulları (77), köydeki bağ evinde yaşamaya karar verdi. 63 gündür bağ evinde kalan Zülfüoğlulları, hem günlük işlerini yaparak zinde kalıyor hem de koronavirüsten korunuyor. İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 22 Mart itibariyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarını sınırlandırdı. Tokat'ta manifaturacılık...

63 gündür tek başına bağ evinde kalıyor

<br>Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) KORONAVİRÜS nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasının ardından, Tokat'ta yaşayan Mustafa Zülfüoğlulları (77), köydeki bağ evinde yaşamaya karar verdi. 63 gündür bağ evinde kalan Zülfüoğlulları, hem günlük işlerini yaparak zinde kalıyor hem de koronavirüsten korunuyor.<br>İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 22 Mart itibariyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarını sınırlandırdı. Tokat'ta manifaturacılık yapan 6 çocuk babası Mustafa Zülfüoğlulları, iş yerini kapatarak kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Taşlıçiftlik köyü sınırları içerisinde bulunan bağ evinde yaşamaya karar verdi. Kısıtlamanın ilk 3 gününü evde geçiren Zülfüoğlulları çocuklarının da yardımıyla gerekli izinler alındıktan sonra 26 Mart'ta bağ evine taşındı. Zülfüoğulları'nın günlük ihtiyaçlarını ise çocukları karşılamaya başladı.<br>'HERKESTEN UZAK KALIYORUM, KAFAMI DİNLİYORUM'<br>65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından iş yerini açamadığını söyleyen Mustafa Zülfüoğlulları, "Birkaç gün evde kaldım. Bahçeme gitmek için karakoldan müsaade istedim. Bir kaç gün geçti, evde bunalım geçiyordum. Canım sıkıldı. Ben iş adamıyım, çalışan birisiyim. Karakolu tekrar aradım. Oradaki arkadaş benimle ilgilendi. Durumumu anlattım. Evde bunaldığımı ve bahçeme gitmek isteğimi söyledim. İzni kendilerinin veremediğini söyleyerek bana nasıl izin alabileceğim hakkında yol gösterdiler. Damadım da sağ olsun izin işlemlerini halletti. Buraya geldim, karargahı kurdum. Şu anda 2 ayı geçti, burada yalnız yaşıyorum. Bahçenin çapasını yaptım. Buralar hep otluk idi. Buralara domates, mısır, biber, aklınıza ne gelirse ektim. Şu anda da suladım ve çapasını yapıyorum. Çocuklarım ve torunlarım sağ olsunlar, yardımcı oluyorlar. Eksiklerimi getiriyorlar. Burada yatıp kalkıyorum. Canım sıkıldığında çalışıyorum, namazımı kılıyorum, Kuran okuyorum. Burada bağ komşularım var, onlar da yardım ediyorlar. Burada vaktimi çok güzel geçiriyorum. Temiz hava alıyorum. Herkesten uzak kalıyorum, kafamı dinliyorum" dedi. <br>DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL<br>2020-05-28 09:36:56<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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