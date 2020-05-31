Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora, memleketi Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Yolkonak beldesinde toprağa verildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde keşif ve gözetleme görevi yapan güvenlik güçlerine bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan saldırı sonucu 2 asker şehit oldu. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora’nın naaşı, helikopterle Niksar Komando Taburuna getirildi. Komando taburundan alınan şehidin cenazesi helallik alınmak üzere baba ocağına getirildi. Helallik alınmasının ardından Yolkonak beldesindeki tören alanına getirilen şehidin cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Turan ve Nuriye çiftinin 4 erkek evladından birisi olan Uğur Bora'nın cenaze namazını İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili kıldırıldı. Cenazede şehidin asker olan kardeşleri Ayhan ve Sinan'in metanetini koruduğu görüldü. Tokat protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazında sosyal mesafe kurallarına da uyuldu. Şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, Gülseren Bora kucağında 2 yaşındaki kızı Nehir ile eşini son yolculuğuna uğurladı.

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