Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora, memleketi Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Yolkonak beldesinde toprağa verildi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde keşif ve gözetleme görevi yapan güvenlik güçlerine bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan saldırı sonucu 2 asker şehit oldu. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora’nın naaşı, helikopterle Niksar Komando Taburuna getirildi. Komando taburundan alınan şehidin cenazesi helallik alınmak üzere baba ocağına getirildi. Helallik alınmasının ardından Yolkonak beldesindeki tören alanına getirilen şehidin cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Turan ve Nuriye çiftinin 4 erkek evladından birisi olan Uğur Bora'nın cenaze namazını İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili kıldırıldı. Cenazede şehidin asker olan kardeşleri Ayhan ve Sinan'in metanetini koruduğu görüldü. Tokat protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazında sosyal mesafe kurallarına da uyuldu. Şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, Gülseren Bora kucağında 2 yaşındaki kızı Nehir ile eşini son yolculuğuna uğurladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat’ta yaşlı adam yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tokat’ta yaşlı adam yangında hayatını kaybetti
Tokat'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Tokat'a şehit ateşi düştü
Tokat'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Tokat'a şehit ateşi düştü
Vatandaşların bulduğu yavru karaca, doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Vatandaşların bulduğu yavru karaca, doğaya bırakıldı
Yavru Karaca, doğal yaşam alanına bırakıldı
YEREL HABERLER Yavru Karaca, doğal yaşam alanına bırakıldı
Sosyal medya üzerinden istedikleri oyuncakları, Başkan Eroğlu hediye etti
YEREL HABERLER Sosyal medya üzerinden istedikleri oyuncakları, ...
Evde sıkılan miniğin gözyaşları yerini sevince bıraktı
YEREL HABERLER Evde sıkılan miniğin gözyaşları yerini sevince ...
Tokat'ta 74 gün sonra cemaatle namaz kılındı
YEREL HABERLER Tokat'ta 74 gün sonra cemaatle namaz kılındı
Kapalı Pazar yeri, stadyumda cuma namazı
YEREL HABERLER Kapalı Pazar yeri, stadyumda cuma namazı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X