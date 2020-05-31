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Şehit Uzman Çavuş Bora, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YELİbrahim UĞUR/NİKSAR(Tokat), (DHA)HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, teröristlerin saldısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora (28), memleketi Tokat'ta toprağa verildi. Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Baskıtepe Üs Bölgesi mevkisinde bölücü terör örgütü üyeleri tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora'nın cenazesi, askeri helikopterle memleketi Tokat'ta getirildi. Niksar Komando Taburu bahçesine getirilen şehidin cenazesini, Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz,...

Şehit Uzman Çavuş Bora, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

<br>Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YELİbrahim UĞUR/NİKSAR(Tokat), (DHA)HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, teröristlerin saldısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora (28), memleketi Tokat'ta toprağa verildi.<br>Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Baskıtepe Üs Bölgesi mevkisinde bölücü terör örgütü üyeleri tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora'nın cenazesi, askeri helikopterle memleketi Tokat'ta getirildi. Niksar Komando Taburu bahçesine getirilen şehidin cenazesini, Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay, il protokolü, şehidin annesi Nuriye ile babası Turan Bora, eşi Gülseren ve 2 yaşındaki kızı Nehir Bora, kardeşleri ile yakınları karşıladı. Şehit Bora'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri helikopterden alınıp, Niksar Belediyesi'ne ait cenaze aracına götürülürken yakınları büyük üzüntü yaşadı.<br>BABA OCAĞINDA HELALLİK ALINDI<br>Şehit Piyade Uzman Çavuş Bora'nın cenazesi helallik alınması için baba ocağına götürüldü. Burada helallik alınırken şehidin annesi Nuran, eşi Gülseren ve kardeşleri Uzman Çavuş Ayhan ve Sinan Bora gözyaşlarını tutamadı. Helallik alınmasının ardından Şehit Bora'nın cenazesi, törenin yapılacağı Yolkonak beldesi mezarlığına getirildi. Burada cenaze namazına katılan vatandaşlar için maske dağıtıldı. Şehidin annesi Nuriye, eşi Gülseren ve kızı Nehir ile şehidin babası Turan Bora ve kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü.<br>İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazına; Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, 5'inci Piyade Eğitim Tümen Komutanı Tuğgeneral Aykut Tombul, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Ayhan Ocak, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz sonrası şehit Bora, belde mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.  DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YELİbrahim UĞUR<br>2020-05-31 18:07:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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