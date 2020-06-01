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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yardım bahanesiyle eve girdiler, yaşlı adamın 17 bin lirasını çaldılar

İHA

Tokat'ta yardım bahanesiyle girdikleri evde yaşlı adamın yatağının altında sakladığı 17 bin lirasını çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Yardım bahanesiyle eve girdiler, yaşlı adamın 17 bin lirasını çaldılar

Tokat’ta yardım bahanesiyle girdikleri evde yaşlı adamın yatağının altında sakladığı 17 bin lirasını çalan hırsızlar kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze bağlı Ormanbeyli köyünde ikamet eden İbrahim Akdemir (87) Şerife Akdemir (86) çifti birikimlerini dolandırıcılara kaptırdı. Köye gelerek yardım bahanesiyle yaşlı adamın yaşadığı tek katlı eve giren iki kişi Akdemir’den nüfus cüzdanını istedi. Şahıslarla birlikte odasında giren yaşlı adam yatağının altına sakladığı cüzdanından kimliğini verdi. Şüphelilerden birisi yaşlı adamı meşgul ederken, cüzdanın yerini öğrenen diğer kişi odaya girerek cüzdanı çaldı. Şahısların evden ayrılmasının ardından yatağının altındaki cüzdanı kontrol eden yaşlı adam ise neye uğradığını şaşırdı. Cüzdanı ile birlikte 17 bin lirası çalınan yaşlı adam jandarmaya ihbarda bulundu. Köyde görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Birikiminin çalınmasının üzüntüsünü yaşıyor
Eşi alzheimer hastası olan 4 çocuk babası yaşlı adam yaşlı adam birikimlerinin çalınmasının üzüntüsünü yaşıyor. Akdemir, başka bir gelirinin olmadığını ifade ederek, “Ben devletin verdiği maaşla geçiniyorum, yaşlı olduğum için çalışamıyorum. Biran önce hırsızların bulunarak cezasını çekmesini istiyorum” diye konuştu.
Yaşlı adamın aynı köyde yaşayan kızı Aysel Demirci, yaşanan hırsızlık olayına tepkisini dile getirerek, “Böyle iki tane mazlum kişiyi kandırıp da parasını yemek insana yakışır mı, helal olur mu? Nasıl vicdanları çeker. Babamız olarak biz bile beş kuruşunu almak istemiyoruz. 65 yaş aylığını biriktirmişti hastam var lazım olur diye” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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