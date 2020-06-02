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Doğal tesiste ilginç Kovid-19 tedbirleri Tokat'ta eşsiz doğal güzelliklerin arasında kapılarını müşterilerine açan tesis, Kovid-19 tedbirleri kapsamında farklı bir gözüm geliştirip tüm müşterilerine sunumlarını tek kullanımlık malzemelerle yapıyor

İHA

Tokat'ta eşsiz doğal güzelliklerin arasında kapılarını müşterilerine açan tesis, Kovid19 tedbirleri kapsamında farklı bir gözüm geliştirip tüm müşterilerine sunumlarını tek kullanımlık malzemelerle yapıyor.

Doğal tesiste ilginç Kovid-19 tedbirleri Tokat'ta eşsiz doğal güzelliklerin arasında kapılarını müşterilerine açan tesis, Kovid-19 tedbirleri kapsamında farklı bir gözüm geliştirip tüm müşterilerine sunumlarını tek kullanımlık malzemelerle yapıyor

Tokat'ta eşsiz doğal güzelliklerin arasında kapılarını müşterilerine açan tesis, Kovid19 tedbirleri kapsamında farklı bir gözüm geliştirip tüm müşterilerine sunumlarını tek kullanımlık malzemelerle yapıyor.
Tokat’a 34 kilometre uzaklıktaki Almus Baraj Gölü elektrik santralinin olduğu bölgede yer alan Harami Yaylası doğal güzelliği ile görenleri büyülüyor. Yaklaşık 2.5 aydır korona virüs önlemleri kapsamında ziyaretçilerden uzak kalan Harami Yaylasında bulunan balık tesisinde yeni dönem için hazırlıklar yapıldı. Yeşilırmak kenarında vatandaşların sosyal mesafeye uygun olarak oturabilecekleri ahşap mekanlar oluşturuldu. Yemek ve çay servisleri ise tek kullanımlık plastik tabak, çatal ve bardaklar kullanılarak yapılıyor.

Irmak kenarında masalar sosyal mesafeye göre ayarlandı
İşletme sahibi Çağrı Oktar, normalleşme sürecinde hazırlıklarını tamamladıklarını ve birçok değişiklik yaptıklarını söyledi. Balık ve salata servislerini tek kullanımlık plastik tabaklarla yaptıklarına dikkat çeken Oktar, balık güvecin ise tabağı ile yüksek derecede piştiği için aynı şekilde servis edildiğini ifade ederek, “Bardaklarımız, çatallarımız dahil yemek servisimizde tek kullanımlık malzeme kullanıyoruz. Sosyal mesafeye göre masalarımızı yeninden dizayn ettik. Pandemi süreci bitene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Normalleşme süreci ile ilgili bir yoğunluk beliyoruz” dedi.
Harami yaylasının Yeşilırmak'ın başlangıcı konumunda olduğunu ifade eden Oktar, “Buranın geçmişini bizlerde dedelerimizden Harami yaylası olarak duyduk. Buranın geçmişi ile ilgili net bir bilgimiz yok. Burada yaşayan insanlardan dolayı bu şekilde bir isim konulmuş” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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