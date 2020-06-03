Tokat'ta yıldırım düşen caminin minaresinde hasar meydana geldi

Tokat’ın Zile ilçesinde yıldırım düşen cami minaresinin külahı yıkıldı.
Edinilen bilgiye göre, Zile ilçesinde yağmurun başlamasından kısa süre sonra yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği Kislik Camisi'nin minaresinin külahı yıkıldı. Minareden düşen taşlar etrafa saçılırken, o esnada avluda kimsenin olmaması faciayı önledi. Sesle birlikte dışarı çıkan mahalle sakinleri ise gördükleri manzara ile şaşkınlık yaşadı. Maddi hasarla atlatılan olay sonrasında minarenin onarılması için çalışma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.