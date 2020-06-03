Turhal'ın 30 yıllık su ihtiyacı karşılanacak

<br>Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TURHAL (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Turhal ilçe Belediye Başkanı İlker Bekler, yaptıkları 4 su sondajı ile ilçenin 30 yıllık su ihtiyacını karşılayacaklarını söyledi. <br>Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, teknik ekibi ile birlikte ilçenin çeşitli noktalarında yapılan su sondajı çalışmalarını yerinde inceledi. 80 bin nüfusa sahip ilçede yaşanacak su sıkıntılarının önüne geçmek için çalışma başlattıklarını söyleyen Başkan Bekler, "Burada şebekemizin içme su ihtiyacını güçlendirmek için sondajlar yapıyoruz. Bu seçimden sonra şehrimizde yaptığımız dördüncü büyük sondaj. Biz bu sondajlarda elektrik vasıtası ile suyu çıkartıyoruz. Bunun da belediyemize ciddi bir maliyeti var. Su üzerinden ülkelerin savaş haline geldiği günümüzde suyun kullanımına bireyler olarak ilçeler, ülkeler olarak dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Mümkün olduğunca bağ, bahçe, çiçek gibi çalışmalarımızda suyu daha az şekilde kullanmaya çalışırsak, çocuklarımızı suyun az ve değerli olduğu kültürü ile yetiştirirsek daha iyi bir seviyeye geleceğiz. Bu bağlamda da yeni yaptığımız sondajlarla beraber şehrimizin önümüzdeki en az 20-30 yıllık su ihtiyacını artık sorun olmaktan çıkartıp, gönül rahatlığıyla doya doya kullanacağımız günler diliyorum. 65 metrede su bulundu. Çakıllama ve ölçüm işleri devam edecek. Suyun kalite kontrolü için gerekli müracaatlarımızı yapacağız'' dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat / Turhal Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL<br>2020-06-03 14:53:56<br>

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