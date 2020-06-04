Tokat'ta sağanak sonrası dolu, tarım arazilerini vurdu

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<br>Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta, aniden başlayan şiddetli yağışın ardından dolu etkili olurken, ekili tarım arazileri zarar gördü.<br>Kentte, saat 16.00 sıralarında etkili olan sağanaktan bir süre sonra dolu başladı. Dereköy ve Söngüt köyünde, şiddetli yağış ve dolu nedeniyle ekili tarım arazileri zarar gördü. Yaklaşık 15 dakika saat süren yağış sonrası arazilerin suyla kaplandığı görüldü. Kent merkezinde ise sağanakla birlikte bazı caddelerde su birikintileri oluştu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ<br>2020-06-04 17:39:23<br>

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