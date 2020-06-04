Tokat'ta sağanak sonrası dolu, tarım arazilerini vurdu (2)

<br>OTOPARKLARI DOLU BASTI<br>Kentte, saat 16.00 sıralarında etkili olan sağanağın ardından dolu başladı. Yaklaşık 15 dakika süren yağış sonrası Karşıyaka Mahallesi'nde bazı evlerin altında bulunan otoparklarI yağmur suyu ve dolu bastı. Yol kenarlarında ise dolunun yer yer birikinti halinde kaldığı görüldü. Dolu birikintisinin otoparka girmesiyle aracının zarar gördüğünü söyleyen Muharrem Doğan, "Allah'ım daha beterlerinden saklasın. 15 dakika yağış oldu. Olduğu gibi dolu yürüdü garajı doldurdu. Araçta da zarar var, pert olmuş durumda şu an" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL<br>2020-06-04 18:31:49<br>

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