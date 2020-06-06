Tokat’ta gaz kaçıran otomobil korku dolu anlar yaşattı

Tokat’ın Niksar ilçesinde park halindeki LPG'li bir aracın gaz kaçırması korku dolu dakikalar yaşattı.

Niksar’da Atatürk Bulvarı Cuma Pazarı mevkiinde park halindeki LPG'li bir araçta gaz sızıntısı nedeniyle, çevrede korku dolu anlar yaşandı. Araçta bulunan tüpün dışarıya koku vermesi ile paniğe kapılan çevredeki vatandaşlar, olaya müdahale etmesi için polis ve itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise LPG kaçağını gidermeye çalıştı. Araç sahibine ulaşan ekipler, sahibinin gelip aracı açmasının ardından, itfaiye ekiplerinin yaptıkları müdahale sonucu otomobildeki LPG tüpünün hortumundan gaz kaçırdığını öğrenildi.

Öte yandan itfaiye tarafından zamanında müdahale edilen ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı olay sonucunda çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

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