Drift yapılıp, ters yönde gidilen araca 7 bin 369 lira ceza

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<br>TOKAT,(DHA)TOKAT'ın Turhal ilçesinde, polis ekiplerinin sosyal medya üzerinden tespit ettiği drift yapılan ve ters yönde gidilen otomobilin plakasına 7 bin 369 lira ceza uygulandı.<br>Turhal ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyerek, çalışma başlattı. Asri Mezarlık Kavşağı'nda drift yapılıp, ters yönde ilerlenilen otomobil tespit edildi. Yapılan çalışmada otomobilin plakası belirlendi. Sürücüsü öğrenilemeyen 16 E 7023 plakalı araca, drift atma ve ters yönde giderek trafiği tehlikeye düşürmekten toplam 7 bin 369 lira para cezası uyguladı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Turhal Yaşar Erkan İÇEN<br>2020-06-07 13:30:47<br>

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