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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ormanlık alanda Hint keneviri ele geçirildi

İHA

Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alana gizlice ekilen 375 kök Hint keneviri ele geçirilerek imha edildi.

Ormanlık alanda Hint keneviri ele geçirildi

Tokat’ın Niksar ilçesinde ormanlık alana gizlice ekilen 375 kök Hint keneviri ele geçirilerek imha edildi.
Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Niksar İlçesi Gökçeli Beldesi Yakınca Mahallesi Derindere mevkinde ormanlık alan içerisinde gizlenmiş vaziyette Hint keneviri yetiştirildiği istihbaratı aldı. JASAT ekiplerince yapılan araştırmalar sonucu ormanlık alanda ekili olan 375 kök toprağa dikili halde kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden E.D. (30) isimli şahıs tutuklanırken diğer şahıs adli kontrol ile serbest bırakıldı. Ele geçirilen Hint keneviri bitişi ise imha edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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