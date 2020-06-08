Korona virüsten korkanlar bağ ve bahçelerde kendilerini izole etti

Tokat’ın Zile ilçesinde korona virüsten korkan vatandaşlar bağ ve bahçelere yerleşerek kendilerini sosyal hayattan izole etti.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından kurtulmak isteyen insanlar toplumdan uzak kendi ailesiyle iç içe olacağı ortamları tercih ediyor. Tokat’ın Zile ilçe nüfusu son günlerde il dışından gelen vatandaşların artması ile yaklaşık iki katına çıktı. İmkanı olan yüzlerce kişi bağ ve bahçe evlerine yöneldi. Günlerini şehirden uzak çocukları ve ailesi ile geçiren vatandaşlar kendilerini bağ evlerinde izole etti. Zile esnaflarından Tuncay Altuner (57), korona virüs salgını nedeniyle ilçede bağı olan çok sayıda kişinin bağlara taşındığını kaydetti. Günlerinin bahçede sebze ve meyve işlerinin yanı sıra torunları ile eğlenerek geçirdiğini ifade eden Altuner, “Markete, fırına dahi gitmedim. Evde unla ekmek yaparak öyle idare ettik. Korona virüsten aldığımız tedbirler sayesinde etkilenmedik. İl dışından ilçemize aşırı göç var. Arkadaşlarımın çoğu başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerden Anadolu şehirlerine, memleketlerine yerleşiyorlar. Zile’ye İstanbul, Bursa, Ankara’dan gelenler bağ alıyorlar. Bağ ve bahçelerde yaşamaya çalışıyorlar” dedi.

Zileli esnaflardan Ahmet Divriklioğlu ise korona virüs salgını ile birlikte ilk günler evden çıkmadıklarını daha sonra da bağ evlerine göçtüklerini belirterek, “İnsanlar bağ evlerinde bahçe işleri ile zamanlarını geçirmeye başladı. O nedenle korona virüs bizlerde psikolojik bir etki bırakmadı. Zileliler tam kiraz bahçe zamanına geldiği için kendilerini açık havaya attı” diye konuştu.

Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Yılmaz ise korona virüs dolayı ile il dışından Zile’nin yoğun bir göç aldığını ifade ederek, “Zile merkezde yaşayan 35 bin kişi var ama 400 bin dışarıda yaşayan Zile nüfusuna kayıtlı kişi var. Korona virüsten kaçanlar ağır ağır artık doğal yaşama entegre olmaya başladılar. Eski bağlarını tamir ettirmeye başladılar, yeni bağlar alanlar oldu. Hiç bakmadığımız üst kotlardaki tepelere dahi şuanda bağ yaptıranlar var. Bir canlanma, bu korona virüsün artısı oldu. Bağlarda yaşayanlar korona virüsten etkilenmedi” ifadelerini kullandı.

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