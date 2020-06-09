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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baygın halde bulunduktan sonra biri ölen 5 yavru köpek zehirlenmiş

DHA

Fatih YILMAZYaşar Erkan İÇEN/TOKAT, (DHA) -TOKAT'ın Zile ilçesinde, baygın halde bulunduktan sonra biri ölen 5 yavru köpeğin zehirlendiği ortaya çıktı. Zile ilçesi Şeyh Ali Mahallesi'nde, dün 5 yavru köpek baygın halde bulundu. İhbar üzerine belediye ekipleri eşliğinde bölgeye gelen veteriner Yaşar İş, köpeklere serum taktı. İlk müdahalenin ardından kliniğe götürülen köpeklerden 1'i öldü. Durumları kritik olan 3 köpek ise Tokat'taki bir veteriner kliniğine götürüldü.  'KÖPEKLER ZEHİRLENMİŞ' Biri Zile'de kalan köpeklerin tedavileri sürerken veteriner hekim Şeyma Şahin, "Köpekler zehirlenmiş....

Baygın halde bulunduktan sonra biri ölen 5 yavru köpek zehirlenmiş

<br>Fatih YILMAZYaşar Erkan İÇEN/TOKAT, (DHA) -TOKAT'ın Zile ilçesinde, baygın halde bulunduktan sonra biri ölen 5 yavru köpeğin zehirlendiği ortaya çıktı.<br>Zile ilçesi Şeyh Ali Mahallesi'nde, dün 5 yavru köpek baygın halde bulundu. İhbar üzerine belediye ekipleri eşliğinde bölgeye gelen veteriner Yaşar İş, köpeklere serum taktı. İlk müdahalenin ardından kliniğe götürülen köpeklerden 1'i öldü. Durumları kritik olan 3 köpek ise Tokat'taki bir veteriner kliniğine götürüldü. <br>'KÖPEKLER ZEHİRLENMİŞ'<br>Biri Zile'de kalan köpeklerin tedavileri sürerken veteriner hekim Şeyma Şahin, "Köpekler zehirlenmiş. Muayenelerini yaptık. Serum taktık. Tahlil için kan örnekleri aldık. Laboratuvara göndereceğiz. Şu anda ikisinin durumu iyi, biri hipotermiye girmiş. Ondan yanıt alamadık. Tedavilerine başladık. Kurtulma şansları tedaviye yanıt verip vermeyeceğine bağlı" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Yaşar Erkan İÇEN<br>2020-06-09 14:15:05<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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