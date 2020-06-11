Tokat’ta kaçak sigara imalathanesi ile cep telefonu operasyonu

Tokat’ta kaçak sigara imalatı yapılan 2 ev ile 1 iş yerine yapılan baskında sigara yapımında kullanılan malzemeye el konuldu. Polisin yaptığı bir diğer operasyonda ise 264 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik operasyon düzenledi Kent merkezinde kaçak sigara imalathanesine dönüştürülmüş 2 ikamet ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda sigara yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile tütün ele geçirildi. Olayla ilgili H.İ, .E, E.G ve M.E isimli şahıslar hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

264 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ayrıca kaçak cep telefonu satışının engellenmesine yönelik Almus ilçesinde operasyon düzenledi. Bir araçta yapılan aramada mobil cihaz kayıt sisteminde kaydı bulunmayan farklı marka ve modellerde gümrük kaçağı 264 adet cep telefonu ele geçirildi. N.S isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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