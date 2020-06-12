Koçun otomobilde yolculuğu görenleri şaşırttı

O kentte vaka sayıları 10 günde tavan yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tokat’ta, koçun otomobilin bagajında yolculuğu kameralara yansıdı.

Tokat çevre yolunda seyir halinde olan bir otomobilin bagajındaki koçu fark edenler cep telefonları ile o anları görüntüledi. Otomobilin arka tarafında dışarıyı izleyerek seyahat eden koç ilginç görüntüler oluşturdu. Satın aldığı koçu bahçesine götürdüğü tahmin edilen vatandaş TokatTurhal yolunda yolcuğuna devam etti. Otomobilleri ile seyahat edenler dikkatlerini çektikleri görüntülerin bol bol fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.