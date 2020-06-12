Tokat'ta bir köy karantinaya alındı

O kentte vaka sayıları 10 günde tavan yaptı!

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<br>Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Zile ilçesine bağlı Uzunköy köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.<br>Zile ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki, Uzunköy köyü için Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca karantina kararı alındı. Zile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz Hıfzısıhha Kurulu tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçemize bağlı Uzunköy köyünde 12.06.2020 tarihinden itibaren 14 gün süre ile karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Yaşar Erkan İÇEN<br>2020-06-12 19:16:03<br>

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