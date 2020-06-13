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Sebastapolis antik kenti, turizme kazandırılmayı bekliyor

DHA

Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/SULUSARAY (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Sululsaray ilçesi merkezinde bulunan ve tarihi tunç devrine kadar uzanan, höyük üzerinde kurulu Sebastapolis antik kenti turizme kazandırılmayı bekliyor. İngiltere tahtının varisi Prens Charles'ın da ziyaret ettiği antik kentteki çalışmaların hızlandırılması isteniyor. Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray ilçesinde bulunan ve M.Ö. 1'inci yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Sebastapolis antik kentinde ilk olarak 1987 yılında kazı çalışmaları başladı. Helenistik dönem ile Roma ve Bizans dönemi medeniyetlerine ev...

Sebastapolis antik kenti, turizme kazandırılmayı bekliyor

<br>Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/SULUSARAY (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Sululsaray ilçesi merkezinde bulunan ve tarihi tunç devrine kadar uzanan, höyük üzerinde kurulu Sebastapolis antik kenti turizme kazandırılmayı bekliyor. İngiltere tahtının varisi Prens Charles'ın da ziyaret ettiği antik kentteki çalışmaların hızlandırılması isteniyor.<br>Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray ilçesinde bulunan ve M.Ö. 1'inci yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Sebastapolis antik kentinde ilk olarak 1987 yılında kazı çalışmaları başladı. Helenistik dönem ile Roma ve Bizans dönemi medeniyetlerine ev sahipliği yapan antik kentte kazı çalışmaları periyodik tarihler arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Tokat Müzesi Başkanlığı'nca yürütülüyor. Roma İmparatoru Traianus zamanında Milattan Sonra 98-117 arasında Pontus Galaticus'la, Polemoniacus eyaletlerinden ayrılarak Kapadokya eyaletine dahil edildiği bilinen ve ismi 'Büyük azametli şehir' anlamına gelen Sebastapolis, birçok medeniyeti barındırmasıyla dikkat çekiyor. İngiliz Prensi Charles'ın da 1990 yılında basından gizli ziyaret ettiği bölgenin turizme canlılık katacağı düşünülüyor.<br>'ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILMALI"<br>Sebastapolis antik kentinin Roma ve Bizans döneminden kalma tarihi bir kent olduğunu ifade eden Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk, "Malazgit Savaşı'ndan sonra Selçuklulara geçmesiyle küçük bir köy olan Sulusaray şu anda ilçe konumunda. Sebastapolis antik kentinde 1987 yılında Tokat Müzesi başkanlığında sondaj çalışması ile beraber bir kazı çalışma yapıldı. Daha sonra ara verilmiş. Şu anda da belirli periyodik tarihler arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Tokat Müzesi Başkanlığı'nda kazı çalışmaları yapılmakta ama bu yeterli değil. Bir iki ay süresince temizlik çalışması yapılmaktadır. Burada bir an önce bakanlık düzeyinde çalışma yapılması gerekiyor. Çünkü, kazı alanı yapılacak bölgede vatandaşlarımızın evleri var. Bir an önce buradaki evlerin kaldırılması gerekiyor" dedi. <br>'PRENS CHARLES ZİYARET ETTİ'<br>İngiltere tahtının varisi Prens Charles'ın 1990 yılında bölgeyi ziyaret ettiğini söyleyen Başkan Coruk, "Buranın ne kadar önemli bir yer olduğu izlenimi bu ziyaretle ortaya çıkmaktadır. Duyumlarımıza göre burası ile onların ataları arasında bir bağ olduğu söyleniyor. Hatta buraya iki kere geldiği söylendi. Ama ben şahsen bir kere geldiğini biliyorum. Değerli bir bölge olduğu ortadadır. Burada mahzenler, kiliseler, hamamların olduğu ortadadır. Periyodik olarak yapılan kazılarda bazı bölümleri çıkmıştır. Bu yeterli değildir" diye konuştu. <br>'DESTEK BEKLİYORUZ'<br>Sebastapolis'in etrafının surlarla çevrili bir kent olduğunu söylen Başkan Necmettin Coruk, "Burası koruma altına alınmış. İç ve dış sur diye iki sur ile koruma altında. Bakanlık düzeyinde çalışmalar yapılması için destek bekliyoruz. Alan oranı net bir rakam yok ama, 125 bin metre kare surun iç kısmıdır. Şu an ilçemize turizm olarak katkısı var. Ama bu yeterli değil. Yerli ve yabancı turistlerden gelenler de var. Bu antik kentin diğer bölgeleri de açığa çıktığı zaman 2'nci bir Efes olacağından şüphemiz yoktur" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat / Sulusaray Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL<br>2020-06-13 08:44:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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