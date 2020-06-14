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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asırlık tezgahlarda kumaş dokuyorlar

DHA

Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) TOKAT Olgunlaşma Enstitüsü'nde, 2 asırlık tezgahlarda dokunan kumaşlar ile tarihi elbiselerin replikaları yapılıyor.  Tokat Olgunlaşma Enstitüsü'nce kentte unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden el dokumacılığının gelecek kuşaklara aktarılması ve dokuma tezgahlarından elde edilen kumaşlar ile asırlık elbiselerin replikalarının yapılması için harekete geçildi. Merkeze bağlı Günevi köyünde tavan aralarına kaldırılan dokuma tezgahları, bulundukları yerlerden çıkarılarak onarıldı. Halk Eğitim Merkezi binasında faaliyet gösteren Olgunlaştırma Enstitüsü'ne...

Asırlık tezgahlarda kumaş dokuyorlar

<br>Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) TOKAT Olgunlaşma Enstitüsü'nde, 2 asırlık tezgahlarda dokunan kumaşlar ile tarihi elbiselerin replikaları yapılıyor. <br>Tokat Olgunlaşma Enstitüsü'nce kentte unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden el dokumacılığının gelecek kuşaklara aktarılması ve dokuma tezgahlarından elde edilen kumaşlar ile asırlık elbiselerin replikalarının yapılması için harekete geçildi. Merkeze bağlı Günevi köyünde tavan aralarına kaldırılan dokuma tezgahları, bulundukları yerlerden çıkarılarak onarıldı. Halk Eğitim Merkezi binasında faaliyet gösteren Olgunlaştırma Enstitüsü'ne getirilen dokuma tezgahlarında Şerife Aydın (60) ile Şerife Polat (55), usta öğretici olarak çalışmaya başladı. 2 asırlık olan tezgahlarda üretilen kumaşlarla tarihi elbiselerin replikaları üretilmeye başlandı.<br>Enstitülerin ilk görevinin araştırma olduğunu kaydeden Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu, "Tokat'la ilgili araştırmalar yaptığımızda merkeze bağlı Günevi köyündeki tezgaha rastladık. Bu tezgahların bir süre kullanıldığını fakat belli bir süre sonra atıl durumda olduğunu öğrendik. Bu tezgahları aldıktan sonra tadilattan geçirdik. Tezgahlarda Tokat dokumaları yapılıyordu. Osmanlı döneminde padişahlara ve sultanlara kıyafetlerde kullanılmak üzere Tokat bezleri gidermiş. Biz de bu tezgahlarda Tokat dokumaları yaparak geleceğe ait eserler bırakmak istiyoruz. Dokuduğumuz kumaşları kendimiz işliyoruz. Kumaşları giyim ve mefruşat alanında kullanıyoruz. Çünkü dokumalarımız çok kaliteli. Ayrıca tezgahlarımız çok eski. Aldığımız bilgilere göre bunların 2 asırdan fazla bir geçmişi var" dedi.<br>Dokuma yapmayı annesinden öğrendiğini söyleyen usta öğretici Şerife Aydın ise "Bu işi bana annem öğretti. 15 yaşında başladım. 45 yaşına kadar dokudum, daha sonra bıraktım. Köylerde dokuma işi bitince bıraktım. Böyle bir vesile oldu ve tekrar dokuma için buraya geldim. Zor bir sanat ama yine de yapıyoruz. Gençler pek yapmıyor. Bizler önceden yapıyorduk. Ama gençlerin hevesi yok, yapmak istemiyorlar. Biz de burada 2 senedir yapıyoruz'' diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL<br>2020-06-14 08:44:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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