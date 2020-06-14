Türbedeki mezar taşında bulunan hilal çalındı

<br>Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE, (Tokat) (DHA) - TOKAT´ın Zile ilçesindeki Ahievran Veli Türbesi´nin mezar taşının başında bulunan ve tarihi eser olduğu değerlendirilen hilal şeklindeki metal parça çalındı.<br>Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Hamam Mahallesi Fenerci Sokak'taki Ahievran Veli Türbesi´nde gerçekleşti. Türbe yanında kuaför salonu bulunan Abdullah Saygın, iş yerini kapattığı sırada çatıdaki kiremitlerin kırılarak yere düştüğünü fark etti. Türbenin camından içeriye bakan Saygın, mezar taşında bulunan hilalin yerinde olmadığını fark etti. Saygın'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler türbede içerisinde inceleme yaptı.<br>İş çıkışı çatıdaki kiremitlerin kırık olduğunu fark ettiğini belirten Saygın, "Türbenin içine pencereden baktığımda mezar taşı başındaki hilalin olmadığını gördüm. Dükkan sahibi ile birlikte emniyete haber verdik. Yapılan hırsızlık utanç verici. Bugün türbedeki hilali çalan yarın benim iş yerimi de soyar. Böyle utanç verici olaylarla karşılaşmak istemiyoruz" dedi. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Zile Yaşar Erkan İÇEN<br>2020-06-14 12:57:41<br>

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