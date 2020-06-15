Bahçesinde temizlik yaparken yılan ısırdı

<br>Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta bahçesinde temizlik yaparken yılan tarafından ısırılan Akın İşbilen (20) hastaneye kaldırıldı.<br>Olay, saat 17.00 sıralarında Niksar ilçesine bağlı Yolkonak Beldesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesinde temizlik yaptığı sırada Akın İşbilen'i zehirli olduğu sanılan bir yılan bacağından ısırdı. Yılanın ısırmasını fark eden İşbilen, bacağını temiz bir bezle sararak Niksar Develet Hastanesi'ne gitti. Burada tedavisi yapılan İşbilen daha sonra evine gönderildi. İşbilen, kendisini ısıran yılanı ise öldürmediğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ<br>2020-06-15 20:08:06<br>

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