Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

<br>Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT merkezli, 2 il ve bir ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı, 3 kişi tutuklandı. <br>Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve Niksar ilçesi ile birlikte Malatya´da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 10 ecstasy hap, 4,52 gram esrar, 2,21 gram bonzai, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 23 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 3´ü tutuklanarak, ceza evine gönderildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ<br>2020-06-16 12:01:56<br>
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