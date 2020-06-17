Ormanlık alanda ceset bulundu

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<br>İbrahim UĞUR/BAŞÇİFTLİK(Tokat), (DHA)TOKAT'ın Başçiftlik ilçesinde, hayvan otlatan çobanlar kimliği belirlenemeyen ceset buldu. Bulunan ceset, kimliğinin tespit edilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.<br>İlçeye bağlı Erikbelen köyünde hayvanları otlatan çobanlar, ormanlık alanın içinde ceset buldu. Çobanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından, tamamen çürümüş haldeki ceset kimliğinin tespiti ve ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.<br>Cesedin Erikbelen köyünde 19 Ağustos 2019'da kaybolan Cuma Şahin'e (86) ait olma ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Başçiftlik İbrahim UĞUR<br>2020-06-17 11:55:09<br>

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