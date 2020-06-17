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Kiraz ağacı hasat zamanında hem meyve verdi hem çiçek açtı

DHA

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, üzerinde meyvesi olduğu halde yeniden çiçek açan kiraz ağacı, görenleri şaşırttı.  Tokat merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Büyükyıldız köyünde kiraz yetiştiriciliği yapan evli 3 çocuk babası Seyfettin Yavuz (41), kiraz ağaçlarını hasat etmeye başladı. Yavuz, dallarında kiraz bulunan ağacın, yeniden çiçek açtığını gördü. Kirazın hasat edilmesi gereken zamanda çiçek açmasına çok şaşırdığını belirten Yavuz, iklim değişiklikleri nedeniyle ağaçların strese girdiğini kaydetti. 'AĞAÇLAR STRESE GİRDİ' Ağaçta hem meyve hem de çiçeği görünce şaşırdığını belirten...

Kiraz ağacı hasat zamanında hem meyve verdi hem çiçek açtı

<br>Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, üzerinde meyvesi olduğu halde yeniden çiçek açan kiraz ağacı, görenleri şaşırttı. <br>Tokat merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Büyükyıldız köyünde kiraz yetiştiriciliği yapan evli 3 çocuk babası Seyfettin Yavuz (41), kiraz ağaçlarını hasat etmeye başladı. Yavuz, dallarında kiraz bulunan ağacın, yeniden çiçek açtığını gördü. Kirazın hasat edilmesi gereken zamanda çiçek açmasına çok şaşırdığını belirten Yavuz, iklim değişiklikleri nedeniyle ağaçların strese girdiğini kaydetti.<br>'AĞAÇLAR STRESE GİRDİ'<br>Ağaçta hem meyve hem de çiçeği görünce şaşırdığını belirten Seyfettin Yavuz, "Bahçemi ve meyvelerimi geziyordum. Bir anda dikkatimi çekti. Çünkü böyle her zaman karşılaştığımız bir olay değil. Şu anda meyve hasat zamanı ve hasatla birlikte çiçeği bir arada görmek bizi biraz etkiledi. Benim de o yüzden dikkatimi çekti. Normalde bahar mevsimi bizim burada mayıs ayında biter. Ama şimdi bahar mevsimi uzadığı ve yaz mevsimine sarktığı için ağaçlar strese girdi. Büyük ihtimalle o yüzden, bir taraftan meyve hasadı yaparken diğer taraftan da ağaçlarımızın çiçek açtığını fark ettik. Köyümüzdeki yaşlı amcalarımıza sorduk. Bugüne kadar böyle bir şey görmediklerini söylüyorlar. Onlar da duyduklarında ilginç karşılıyorlar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL<br>2020-06-17 14:22:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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