Tokat'ta dolu tarım arazilerine zarar verdi

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<br>Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Zile ilçesinde etkili olan dolu, ekili tarım arazilerine zarar verdi.<br>İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 30 dakika süren dolu hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Yeşilce, Salur, Alıçözü, Yalınyazı, Kızılca, Çiftlik ve Karşıyaka köylerinde etkili olan dolu, ekili tarım arazilerine zarar verdi. Buğday, ayçiçeği, domates ve soğan ekili arazilerde büyük hasar oluştu. Yetkililerin 7 köyde hasar tespit çalışması yapacağı bildirildi. DHA-Genel Türkiye-Tokat / Zile Yaşar Erkan İÇEN<br>2020-06-17 22:18:54<br>

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