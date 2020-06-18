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Keneyle mücadelede 600 sülün, doğaya salınacak

DHA

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) TOKAT´ın Erbaa Belediyesi'ne ait üretim tesisinde yetiştirilen 600 sülün, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kenelerle mücadele amacıyla doğaya salınacak. Türkiye'de İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğun olarak görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile mücadele amacıyla Tokat´ın Erbaa ilçesinde belediyeye ait tesiste keklik ve sülün üretiliyor. Hastalığın bulaşmasına neden olan kenelerle doğal yöntemlerle mücadele etmek için 2008'de kurulan tesiste, yılda 2 bine yakın keklik ve sülün...

Keneyle mücadelede 600 sülün, doğaya salınacak

<br>İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) TOKAT´ın Erbaa Belediyesi'ne ait üretim tesisinde yetiştirilen 600 sülün, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kenelerle mücadele amacıyla doğaya salınacak.<br>Türkiye'de İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğun olarak görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile mücadele amacıyla Tokat´ın Erbaa ilçesinde belediyeye ait tesiste keklik ve sülün üretiliyor. Hastalığın bulaşmasına neden olan kenelerle doğal yöntemlerle mücadele etmek için 2008'de kurulan tesiste, yılda 2 bine yakın keklik ve sülün yetiştiriliyor. Erbaa Belediyesi, bu yıl tesiste yetiştirilen 600 sülünü, 15 Temmuz´dan sonra doğaya salmayı planlıyor.<br>Temmuz ayında tesiste üretilen sülünleri keneyle mücadele amacıyla doğaya salacaklarını anlatan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Eskiden beri Erbaa Belediyesi keklik ve sülün üretimine çok ciddi şekilde destek veriyor. Özellikle kene sayısının azalması için sülün salma çalışmaları yapılmıştı. Bizler de bu yıl yine 600´e yakın sülünü bölgeye salmak için hazırlıklarımızı yaptık. Üretimlerimizi gerçekleştirdik. İnşallah bu vakaların azalması için keklik ve sülün sayılarımızı artırdık. Temmuz 15'ten sonra da gerekli izinler alınıp salınımları gerçekleştireceğiz. Tesisimizde yaklaşık 250 civarında keklik, 1500-2000 arasında da sülün bulunmakta" dedi.<br>Keneler ile doğal yollarla mücadele etmek amacıyla tesisin sülün ve keklik ürettiğini belirten Karagöl, "Bu tesisin kurulma amaçlarından biri de özellikle kene vakalarının bölgemizde yaygın bir şekilde önceden olmasından kaynaklı. Bizler de inşallah sülün salınımı yaparak kene sayısının azalması için bölgemizde elimizden gelen çalışmayı devam ettirmiş olacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR<br>2020-06-18 11:30:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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