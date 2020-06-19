Tokat’ta karacalar yaylalara indi

Tokat’ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası karacalar tarafından ziyaret edildi.

Tokat’a 35, Almus ilçe merkezine ise 3 kilometre uzaklıkta bulunan Harami Yaylası doğal yaşamın gerçek sahibi olan yaban hayvanları tarafından ziyaret ediliyor. Son olarak 3 karaca yaylayı ikiye bölen kayalıklar üzerinde yöre sakinleri tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Karacalar sarp kayalıklar üzerindeki rahat hareketleri ile dikkat çekti.

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