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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’ta karacalar yaylalara indi

İHA

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası karacalar tarafından ziyaret edildi.

Tokat’ta karacalar yaylalara indi

Tokat’ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası karacalar tarafından ziyaret edildi.
Tokat’a 35, Almus ilçe merkezine ise 3 kilometre uzaklıkta bulunan Harami Yaylası doğal yaşamın gerçek sahibi olan yaban hayvanları tarafından ziyaret ediliyor. Son olarak 3 karaca yaylayı ikiye bölen kayalıklar üzerinde yöre sakinleri tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Karacalar sarp kayalıklar üzerindeki rahat hareketleri ile dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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