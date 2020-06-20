Ballıca Mağarası'nda 'maske' ve 'sosyal mesafe'li dönem

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ballıca Mağarası'nda 'maske' ve 'sosyal mesafe'li dönem

DHA

Fatih YILMAZ/PAZAR (Tokat), (DHA)TOKAT'ta, normalleşme sürecinin ardından 15 Haziran'da yeniden açılan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki doğa harikası Ballıca Mağarası'na ziyaretler tedbirlerle başladı. Ziyaretçiler, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uyarak içeriye alınıyor.  Kent merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde bin 85 rakımlı tepede bulunan Ballıca Mağarası, dünyanın en büyük ve görkemli mağaralarından biri olarak gösteriliyor. Ortalama sıcaklığı 18 derece ve nem oranı yüzde 54 olan mağara, milyonlarca yılda...

Ballıca Mağarası'nda 'maske' ve 'sosyal mesafe'li dönem

<br>Fatih YILMAZ/PAZAR (Tokat), (DHA)TOKAT'ta, normalleşme sürecinin ardından 15 Haziran'da yeniden açılan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki doğa harikası Ballıca Mağarası'na ziyaretler tedbirlerle başladı. Ziyaretçiler, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uyarak içeriye alınıyor. <br>Kent merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde bin 85 rakımlı tepede bulunan Ballıca Mağarası, dünyanın en büyük ve görkemli mağaralarından biri olarak gösteriliyor. Ortalama sıcaklığı 18 derece ve nem oranı yüzde 54 olan mağara, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitlerinin güzelliğiyle dikkat çekiyor. Keşfedilmemiş bölümleriyle gizemini koruyan Ballıca Mağarası'nı yurt içinden çok sayıda vatandaş ziyaret ediyor. Mağaranın tedavi edici özelliği nedeniyle ziyaretçiler arasında astım, bronşit ve KOAH rahatsızlığı bulunanlar da sıklıkla yer alıyor. Pandemi nedeniyle 16 Mart tarihinde kapatılan Ballıca Mağarası, 15 Haziran itibariyle tekrar ziyarete açıldı.  <br>'YÜZDE 25'LERE KADAR BİR DÜŞÜŞ YAŞADIK'<br>Koronavirüs nedeniyle mağaranın 92 gündür ziyarete kapalı olduğunu belirten işletmeci Necmettin Bahçeci, "Koronavüris nedeniyle 16 Mart tarihinde mağaramız ziyaretçiye kapandı. 15 Haziran'da ise mağaramız tekrar hizmete açılmış oldu. Mağaramız 3,5 milyon yıllık bir mağaradır. Aynı zamanda oluşumları ile dünyanın en zengin oluşmalarından bir mağaradır. Koronavirüsten dolayı işlerimizde biraz sekteye uğradı. Mağaramıza ziyaretçi alırken, sosyal mesafeye, aynı zamanda hijyene, maske takmadan ve mağara girişinde ateş ölçümleri yapıldıktan sonra içeriye alıyoruz. Ayrıca gelen ziyaretçilerimizin maskesi olmayanlara da maske veriyoruz. Ziyaretçilerimiz de bu konuda çok duyarlı. Daha önceki yaz sezonu değerlendirmeleri yaptığımızda yüzde 75 bir düşüş var. Yani yüzde 25'lere kadar bir düşüş yaşadık" dedi.<br>'YILDA 23 BİN HASTA GELİYOR'<br>Ballıca Mağarası'nın 1996 yılında ziyarete açıldığını söyleyen Bahçeci, "Ballıca Mağaramıza astım, KOAH, solunum yolu rahatsızlığı çeken ziyaretçilerimiz geliyor. Kimi burada 5 gün, kimi 10 gün kaldığını ve burada rahatladığını çevresindekilerine anlattığı için yılda yaklaşık 23 bin hasta geliyor. Gelenler de burada rahatladığını söylüyorlar. Bizim isteğimiz Sağlık Bakanlığımız tarafından bir an önce gerçekten sağlığa iyi gelip gelmediği hakkında bir araştırma yapılması. Bizler işletmeciyiz, burada bugün varız, yarın yokuz. Mağara, Tokat ve Türkiye için çok önemli. Telefonla koronaya karşı etkili olup olmadığını sormak için arayanlar var ama buranın sağlık araştırılmasının yapılması lazım. Bunu biz söyleyemeyiz" diye konuştu. <br>Pandemi sürecinde gelmek istedikleri fakat kapalı olduğu için gelemedikleri ifade eden ziyaretçilerden Çorum Sungurlulu İbrahim Aydoğmuş, "Mağarayı ziyaret için geldik. Pandemi süreci zor ve sıkıntılı bir dönemdi. Kendi evimizde kaldık. Mağaraya ilk defa geldik. Ben herkesin buraya gelip, tabiat harikası yeri görmelerini isterim" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Pazar Fatih YILMAZ<br>2020-06-20 08:34:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

UNESCO geçici mirasındaki mağara, maskeli ziyarete açıldı
YEREL HABERLER UNESCO geçici mirasındaki mağara, maskeli ziyarete ...
Tokat'ta, otoparkta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Tokat'ta, otoparkta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Tokat’ta otoparkta tartışma kanlı bitti: 1 ölü
YEREL HABERLER Tokat’ta otoparkta tartışma kanlı bitti: 1 ölü
Tokat’ta karacalar yaylalara indi
YEREL HABERLER Tokat’ta karacalar yaylalara indi
2 erkek çocuğa cinsel tacizden tutuklandı
YEREL HABERLER 2 erkek çocuğa cinsel tacizden tutuklandı
Tokat'ta ekili alanları dolu vurdu
YEREL HABERLER Tokat'ta ekili alanları dolu vurdu
Tokat'ta dolu tarım arazilerine zarar verdi
YEREL HABERLER Tokat'ta dolu tarım arazilerine zarar verdi
Tokat'ta maskesiz sokağa çıkma yasağı
YEREL HABERLER Tokat'ta maskesiz sokağa çıkma yasağı
Tokat’ta, maske takma zorunluluğu
YEREL HABERLER Tokat’ta, maske takma zorunluluğu
Korona virüs ile KKKA hastalığında benzer bulgu
YEREL HABERLER Korona virüs ile KKKA hastalığında benzer bulgu
Kene savarlar doğaya salınacak
YEREL HABERLER Kene savarlar doğaya salınacak
Keneyle mücadelede 600 sülün, doğaya salınacak
YEREL HABERLER Keneyle mücadelede 600 sülün, doğaya salınacak
1920 yılında şehit olan askerlerin torunlarını arıyor
YEREL HABERLER 1920 yılında şehit olan askerlerin torunlarını arıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X