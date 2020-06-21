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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

83 yaşında ilk kez babalar gününü kutladı

İHA

Tokat'ta yaşayan 83 yaşındaki Nazmi Aydemir hayatı boyunca ilk kez babalar gününü kutladı.

83 yaşında ilk kez babalar gününü kutladı

Tokat’ta yaşayan 83 yaşındaki Nazmi Aydemir hayatı boyunca ilk kez babalar gününü kutladı.
Trabzon’dan Tokat’a asker olarak gelen ve daha sonra kentte yaşamaya başlayan Nazmi Aydemir, 83 yıllık hayatının 57 yılını Mualla Aydemir ile birlikte geçirdi. Bu birliktelikten çocuk sahibi olmayan Aydemir, 4 ay önce hayat arkadaşını kaybetti. Eşinin yasını tutan Nazmi amca yapılan sürpriz babalar günü ziyaretiyle mutlu oldu. Tokat’ta yaşayan sığınmacılar tarafından gerçekleşen ziyarette Nazmi Amca’nın hatıraları dinlendi, albümler açılarak eskiler yad edildi. Eşinin vefatından sonra kendini bahçe işlerine veren ve günün büyük bölümünü bahçesinde geçiren Nazmi Aydemir, ilk defa babalar gününü kutlamanın heyecanını yaşadığını söyledi.

İlk defa babalar günü kutlandı
Aydemir, kendisini hiç tanımayan birilerinin kendisini ziyaret ederek babaları gününü kutlamasından mutlu olduğunu ifade ederek, “Bana baba gibi gelip hörmet saygı göstermeleri nedeniyle yaşadığım duyguları kelimelerle ifade edemiyorum. Bu başka bir duygu nasıl anlatabilirim? 83 yaşında ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Yaşadığım müddetçe bu anıyı unutamam. Benim çocuğum olmadı. Fakat etrafıma bakıyorum benim o kadar dostum, çoluğum çocuğum var. Oğlum, kızım, şu kadar torunum var diyenlerin bazıları huzur evinde kalıyor. Benim sağlığım çoklarından üstün. Yaş 83, bu yaşımda ilaç kullanmıyorum” dedi.
Afganistan’dan 9 yıl önce Tokat'a gelen sığınmacı Derya Ahmedi, kendi babasından sonra Nazmi Aydemir’in babalar gününü kutladıklarını ifade ederek, “Bizler için bütün babalar değerli. Daha önceden tanıdığımız Nazmi amcamızı ziyaret ederek babalar gününü kutladık. Bu sevgiyi beraber paylaştık” dedi.
Tokat Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele Derneği Başkanı Fatma Dinçer ise yorgancı Nazmi Aydemir'e sürpriz yapmak istediklerini ifade ederek, "Nazmi amcayı sığınmacı gençlerimizle birlikte ziyaret ettik. Kendisine saygı ve sevgilerimizi sunduk. Gençler ev işlerini yaptı. Onla deneyim ve bilgi paylaşımında bulunduk. Sevgi ve ilgimizden memnun oldu. Güzel bir gün geçirdik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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